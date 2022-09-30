Новостей.COM ⇒
2022-09-30
Україна офіційно подала заяву на вступ до НАТО: "У прискореному порядку"
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО.
Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.
Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс.
Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.
Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.
Алексей Ионов, politeka.net