Україна офіційно подала заяву на вступ до НАТО: "У прискореному порядку"

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Про це він повідомив у соцмережі:

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО.

Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.

Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс.

Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.


Алексей Ионов, politeka.net





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