Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко

"Мы не можем допустить в обращение вакцину, в отношении которой был нарушен температурный режим".

Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения собирается утилизировать 34 тысячи доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer из-за неправильного хранения препарата.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Радио Свобода.

По словам Ляшко, министерство получило информацию, что при транспортировке препарата был нарушен температурный режим. Он объяснил, что препарат хранился на складе, поскольку у ведомства не было доказательств нарушения условий транспортировки.

"Мы не можем допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава рассказал, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом в отношении этой партии вакцины.

Напомним, в настоящее время для вакцинации от коронавирусной болезни в Украине используют три вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

В середине сентября Киевская школа экономики предупредила о том, что из-за недостаточных темпов вакцинации в Украине может испортиться большое количество вакцины AstraZeneca. Однако в Минздраве заверили, что успевают использовать препарат до истечения срока годности.

По состоянию на утро 30 сентября первую прививку от коронавируса получили более 7 млн украинцев. Полностью иммунизированных в Украине более 5,6 млн человек.

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