США готовы и дальше принимать украинцев на лечение — Ляшко

Глава Минздрава сообщил, что в США уже лечатся украинцы, получившие тяжелые ожоги в результате военных действий РФ, информирует ZN.ua.

США готовы и дальше принимать украинцев на лечение — Ляшко
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Соединенные Штаты Америки выразили готовность и дальше принимать на лечение украинцев, ставших жертвами войны. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

Глава Минздрава сообщил, что в рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения встретился с секретарем США по глобальным делам в сфере здравоохранения Департамента здоровья и человеческих ресурсов США Лойс Пейс и ее командой. В ходе разговора они обсудили дальнейшее сотрудничество в условиях продолжающейся войны, а также предварительно договорились о внедрении в Украине новых проектов в сфере медицины и защиты здоровья населения.

«США уже приняли украинских граждан с тяжелыми ожогами и обеспечили их лечение. Благодаря тесному сотрудничеству наших команд, мы продолжаем получать предложения о готовности США и в дальнейшем принимать наших граждан на лечение. Лойс Пейс заверила о продолжении проектов, действовавших до сегодняшнего дня в Украине при поддержке Правительства США и активном внедрении новых по запросу Украины. А они у нас есть», - говорится в сообщении Ляшко.

Кроме того, украинский министр отметил, что США продолжают посылать в Украину необходимые медикаменты и гуманитарную помощь в больших объемах.


Александр Кричковский, ZN.ua

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