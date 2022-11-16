Україна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за проведення максимально детальне вивчення падіння ракети на територію Польщі.

"Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", - наголосив Данілов.

Він також зазначив, що Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міноборони України та ДПСУ.

"Лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося. У зв’язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України", - додав секретар РНБО.