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2022-05-20
Украина сможет производить 3D-импланты костей для пострадавших во время войны – Минздрав
Помощь будут оказывать гражданским и военным, которые пострадали от военной агрессии РоSSии, информирует
Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с компанией A.D.A.M.
Министерство здравоохранения Украины совместно с Львовским территориальным медицинским объединением подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с американской корпорацией A.D.A.M. Она специализируется на инновациях в области 3D-медицины,
Фаина Ваулина, ZN.ua