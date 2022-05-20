Украина сможет производить 3D-импланты костей для пострадавших во время войны – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины совместно с Львовским территориальным медицинским объединением подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с американской корпорацией A.D.A.M. Она специализируется на инновациях в области 3D-медицины, сообщается на сайте министерства.