Украина сможет производить 3D-импланты костей для пострадавших во время войны – Минздрав

Помощь будут оказывать гражданским и военным, которые пострадали от военной агрессии РоSSии, информирует ZN.ua.

Украина сможет производить 3D-импланты костей для пострадавших во время войны – Минздрав
Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с компанией A.D.A.M.

Министерство здравоохранения Украины совместно с Львовским территориальным медицинским объединением подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с американской корпорацией A.D.A.M. Она специализируется на инновациях в области 3D-медицины, сообщается на сайте министерства.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"
Блок рекламы


Похожие новости
На Юрия Шевчука из ДДТ составили протокол после резких слов о президенте во время концертаНа Юрия Шевчука из ДДТ составили протокол после резких слов о президенте во время концерта
В МВД рассказали, сколько украинцев уехали за границу, убегая от войныВ МВД рассказали, сколько украинцев уехали за границу, убегая от войны
Попытка зайти окажется адом для оккупантов, Украина укрепляет границы с Беларусью: что известноПопытка зайти окажется адом для оккупантов, Украина укрепляет границы с Беларусью: что известно
РоSSийский «План Б» терпит крах: названы пять сценариев финальной стадии войныРоSSийский «План Б» терпит крах: названы пять сценариев финальной стадии войны
ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец: "За это время мы как раз и..."ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец: "За это время мы как раз и..."
НАТО как институт не сделал ничего за время роSSийской войны против Украины — КулебаНАТО как институт не сделал ничего за время роSSийской войны против Украины — Кулеба
Оккупант рассказал о планах своего подразделения сбежать с войны в Украине — аудиоперехват ГУРОккупант рассказал о планах своего подразделения сбежать с войны в Украине — аудиоперехват ГУР
NYT: РоSSия – фашистское государство, время об этом сказать вслухNYT: РоSSия – фашистское государство, время об этом сказать вслух
Мир в четыре этапа: Италия предложила свой план прекращения войны в УкраинеМир в четыре этапа: Италия предложила свой план прекращения войны в Украине
Войну на истощение россия не сможет выиграть никак, - Павел ФельгенгауэрВойну на истощение россия не сможет выиграть никак, - Павел Фельгенгауэр
Последние новости
Подгружаем последние новости