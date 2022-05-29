В Минздраве очертили возможность регистрации украинских лекарств в ЕС

На сегодняшний день одной из важных целей в Минздраве называют обеспечение украинских беженцев возможностью купить в Европе отечественные лекарства, которые они привыкли покупать дома. Потому министерство прорабатывает вопрос регистрации лекарственных средств в странах ЕС , заявил первый заместитель главы ведомства Александр Комарида.

«Одна из наших стратегических целей – чтобы временно находящиеся в странах Европы люди могли купить там украинские лекарства. Ведь лекарство – это такой специфический продукт, когда люди могут не знать название препарата или действующего вещества, но хорошо знают, как выглядит упаковка, и ищут именно его. Однако здесь задействовано много регуляторных механизмов, поэтому процесс не так прост, как бы нам хотелось», – говорит Комарида.