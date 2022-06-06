Самые опасные годы для воевавшего человека это 5-7 год — Ляшко

Психологическая помощь в результате войны будет нужна около 15 миллионов украинцев, информирует ZN.ua.

Самые опасные годы для воевавшего человека это 5-7 год — Ляшко
© Верховная Рада

Министерство здравоохранения нарабатывает три проекта для охраны психического здоровья и психологической поддержки для украинцев – экстренные, что нужно делать уже сейчас, краткосрочные, и на долгую перспективу, рассказал в интервью «Телеграфу» министр обороны здоровья Виктор Ляшко.

«Уже сейчас мы должны запустить психологов в центры, предоставляющие информацию о пленных, о пропавших без вести, о раненых. Чтобы у родных не начали прогрессировать депрессивные состояния или другие проблемы», – отметил он.

Он отметил, что сейчас в Украине нужно запустить коммуникационную кампанию, поскольку у граждан нет традиции обращаться к психологу, а также психологи должны присутствовать в центрах предоставления социальных услуг.

«Мы уже сейчас подсщитали, что примерно 15 миллионам украинцев понадобится та или иная психологическая помощь, поскольку они либо видели, либо испытывали ужасы войны. Из этих 15 миллионов, как показывают наши расчеты, где-то 20%, это меньше 4 миллионов, будут нуждаться в медикаментозной поддержке. А также психиатрической помощи. И для этого мы должны обеспечить сеть квалифицированных психиатров. Также нужно реформировать психбольницы. Это мы хотели сделать еще до войны, в частности, сделать из них больницы. Сейчас они скорее выглядят как конюшни», - отметил Ляшко и добавил, что сейчас Минздрав ставит цель объяснить людям, что обращаться к психологам нужно.

«Ибо если этого не делать, то это может привести и к росту количества домашнего насилия. Просчеты об этом у нас тоже есть. Вообще, особенно опасные годы для воевавшего человека — это 5-7 год. В те годы происходит больше психологических срывов», - отметил министр.


Ирина Знась, ZN.ua





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