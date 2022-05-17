В борьбе с птичьим гриппом, Европа рассматривает вакцины, которые когда-то были табу

Европейские фермеры готовы вакцинировать от птичьего гриппа поголовье на своих птицефермах. Но не дать ускользнуть вирусу при вакцинации миллионов птиц - большая проблема. Эту тему поднял автор журнала Science Эрик Стокстад.

В статье он привел жуткие примеры, как кур в птичниках душат десятками тысяч углекислым газом специальные бригады, а если не справляются, советуют фермерам отключить вентиляторы в птичниках, чтобы куры погибли от перегрева.

Стремясь искоренить высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N1, Франция с декабря 2021 уничтожила рекордное количество домашней птицы - более 16 миллионов голов. Стоимость умерщвленных животных превысила 150 миллионов евро. И вновь ожила дискуссия на тему, которая долгое время считалось табу: о вакцинации птичьего поголовья.

Пока чиновники Франции и других стран ЕС обсуждают эту идею, голландские ученые уже начали испытания куриных вакцин. На днях на юго-западе Франции исследователи из Нидерландов начали иммунизировать уток недавно разработанной вакциной.

А в октябре заинтересованные стороны соберутся на конференции под эгидой Всемирной организации охраны здоровья животных, чтобы обсудить , как снизить международные барьеры для экспорта живой вакцинированной птицы.

На данный момент многие страны отказываются от таких поставок, потому что они не уверены, что страны с вакцинированными птицами действительно контролируют вирус. Эксперты по гриппу опасаются, что вакцинация не может полностью остановить вспышки и, возможно, создаст риск поражения этой инфекцией людей.

По всем этим причинам вакцинация является крайней мерой, говорит патологоанатом Жан-Люк Герен из Национальной ветеринарной школы Тулузы. «Мы используем этот инструмент только в том случае, если признаем, что не можем контролировать инфекцию классическими способами».