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2022-12-16
Мінус 680 російських окупантів за добу стараннями ЗСУ: зведення втрат від Генштабу
Збройні Сили України щоденно знищують сотні російських окупантів, захищаючи українців від вторгнення країни-терористки РФ. Втрати окупаційно-терористичного війська Росії у повномасштабній війні проти України рекордні в його сучасній історії, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 16 грудня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти суверенної та незалежної України:
- особового складу ? близько 97270 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ? 2980 (+5) од,
- бойових броньованих машин ? 5952 (+6) од,
- артилерійських систем – 1946 (+3) од,
- РСЗВ – 410 (+4) од,
- засоби ППО ? 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
- крилаті ракети ? 592 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од,
- спеціальна техніка ? 172 (+0).
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