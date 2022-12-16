Мінус 680 російських окупантів за добу стараннями ЗСУ: зведення втрат від Генштабу

Збройні Сили України щоденно знищують сотні російських окупантів, захищаючи українців від вторгнення країни-терористки РФ. Втрати окупаційно-терористичного війська Росії у повномасштабній війні проти України рекордні в його сучасній історії, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 16 грудня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти суверенної та незалежної України:

  • особового складу ? близько 97270 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2980 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ? 5952 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1946 (+3) од,
  • РСЗВ – 410 (+4) од,
  • засоби ППО ? 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
  • крилаті ракети ? 592 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од,
  • спеціальна техніка ? 172 (+0).





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