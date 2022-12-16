Мінус 680 російських окупантів за добу стараннями ЗСУ: зведення втрат від Генштабу

Збройні Сили України щоденно знищують сотні російських окупантів, захищаючи українців від вторгнення країни-терористки РФ . Втрати окупаційно-терористичного війська Росії у повномасштабній війні проти України рекордні в його сучасній історії, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 16 грудня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти суверенної та незалежної України: