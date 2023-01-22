Окупанти звозять поранених у лікарню Нової Каховки: зведення Генштабу за 22 січня

Станом на вечір неділі, 22 січня, 333-тю добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у міську лікарню окупованої Нової Каховки Херсонської області продовжують щоденно прибувати авто з постраждалими російськими загарбниками. Також окупанти продовжують тероризувати обстрілами місцевих жителів звільненої від них території Херсонщини, а основні сили зосереджувати на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 січня у Facebook, інформує Апостроф.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Тим часом українська авіація протягом доби три рази атакувала райони зосередження російських військових, а підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два райони зосередження ворога та два склади боєприпасів.

У свою чергу, протягом 22 січня окупанти завдали п'ять авіаційних ударів по позиціях ЗСУ, одного ракетного удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя, а також понад 20 обстрілів з РСЗВ.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється", - додали у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не зафіксовано наступальних угруповань. Обстріли з мінометів та артилерії були у районах населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка на Сумщині, а також Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ у Харківській області.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Також російські загарбники обстріляли:

  • На Куп’янському напрямку - Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку - Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Кузьмине на Луганщині.
  • На Бахмутському напрямку - 14 населених пунктів, серед яких Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ на Донеччині.
  • На Авдіївському напрямку - Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.
  • На Новопавлівському напрямку - Богоявленка та Микільське на Донеччині.
  • На Запорізькому напрямку - понад 16 населених пунктів, серед яких Вільне Поле, Времівка і Новопіль у Донецькій області, Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку з РСЗВ та ствольної артилерії - Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні жителі.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танкиБалтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки
Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"
Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNNМіністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN
Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – БлащакПольща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти не випускають українців із Енергодара — ЦНСОкупанти не випускають українців із Енергодара — ЦНС
Спікери в Давосі обговорили потенційну загрозу нової пандемії та як їй запобігтиСпікери в Давосі обговорили потенційну загрозу нової пандемії та як їй запобігти
Майже 120 тисяч "двохсотих": Генштаб підрахували втрати ворога станом на 19 січняМайже 120 тисяч "двохсотих": Генштаб підрахували втрати ворога станом на 19 січня
Знищено 28 житлових будинків: фото наслідків ударів по Києву 14 січняЗнищено 28 житлових будинків: фото наслідків ударів по Києву 14 січня
Скільки російських ракет збила ППО 14 січня: Залужний озвучив цифруСкільки російських ракет збила ППО 14 січня: Залужний озвучив цифру
Багато загиблих, десятки поранених: нові дані, фото та відео теракту Росії у ДніпріБагато загиблих, десятки поранених: нові дані, фото та відео теракту Росії у Дніпрі
Удар по Дніпру 14 січня: поліція показала перші фото та відео після обстрілуУдар по Дніпру 14 січня: поліція показала перші фото та відео після обстрілу
РФ внесла до «чорного списку» главу МЗС і начальника Генштабу БританіїРФ внесла до «чорного списку» главу МЗС і начальника Генштабу Британії
Литва збирається нарощувати виробництво антидронової зброїЛитва збирається нарощувати виробництво антидронової зброї
На захоплених територіях окупанти почали видавати російські автомобільні номери – МалярНа захоплених територіях окупанти почали видавати російські автомобільні номери – Маляр
Последние новости
Подгружаем последние новости