Окупанти звозять поранених у лікарню Нової Каховки: зведення Генштабу за 22 січня

Станом на вечір неділі, 22 січня, 333-тю добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у міську лікарню окупованої Нової Каховки Херсонської області продовжують щоденно прибувати авто з постраждалими російськими загарбниками. Також окупанти продовжують тероризувати обстрілами місцевих жителів звільненої від них території Херсонщини, а основні сили зосереджувати на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 січня у Facebook, інформує Апостроф .

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Тим часом українська авіація протягом доби три рази атакувала райони зосередження російських військових, а підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два райони зосередження ворога та два склади боєприпасів.

У свою чергу, протягом 22 січня окупанти завдали п'ять авіаційних ударів по позиціях ЗСУ, одного ракетного удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя, а також понад 20 обстрілів з РСЗВ.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється", - додали у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не зафіксовано наступальних угруповань. Обстріли з мінометів та артилерії були у районах населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка на Сумщині, а також Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ у Харківській області.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Також російські загарбники обстріляли:

На Куп’янському напрямку - Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

- Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку - Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Кузьмине на Луганщині.

Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Кузьмине на Луганщині. На Бахмутському напрямку - 14 населених пунктів, серед яких Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ на Донеччині.

- 14 населених пунктів, серед яких Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ на Донеччині. На Авдіївському напрямку - Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

- Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка. На Новопавлівському напрямку - Богоявленка та Микільське на Донеччині.

- Богоявленка та Микільське на Донеччині. На Запорізькому напрямку - понад 16 населених пунктів, серед яких Вільне Поле, Времівка і Новопіль у Донецькій області, Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

- понад 16 населених пунктів, серед яких Вільне Поле, Времівка і Новопіль у Донецькій області, Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області. На Херсонському напрямку з РСЗВ та ствольної артилерії - Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні жителі.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua