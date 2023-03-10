Учора Сили оборони знищили ще 870 російських окупантів та збили ворожий літак: зведення Генштабу

ЗСУ за минулу добу ліквідували 870 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 156 990 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 10 березня: