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2023-03-10
Учора Сили оборони знищили ще 870 російських окупантів та збили ворожий літак: зведення Генштабу
Що відомо про втрати РФ по техніці за 9 березня?
© Минобороны РоSSии/t.me
ЗСУ за минулу добу ліквідували 870 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 156 990 "двохсотих". Про це пише
Загальні втрати ворога станом на 10 березня:
- танків ? 3448 (+7) од,
- бойових броньованих машин ? 6742 (+6) од,
- артилерійських систем – 2475 (+10) од,
- РСЗВ – 491 (+3) од,
- засоби ППО ? 256 (+2) од,
- літаків – 304 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9),
- крилаті ракети ? 907 (+34),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6) од,
- спеціальна техніка ? 240 (+3).
Вікторія Хмілевська, ZN.ua