Залужний обговорив військову допомогу з головою Штабу оборони Збройних сил Канади

Залужний обговорив військову допомогу з головою Штабу оборони Збройних сил Канади
© Головнокомандувач ЗСУ/t.me

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади Вейн Ейром, кий прибув у суботу з візитом в Україну.

"Радий вітати в Україні начальника Штабу оборони Збройних сил Канади генерала Уейна Ейра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу з оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок", – написав Залужний у Telegram.

Головнокомандувач зазначив, що вони обговорили питання постачання військової допомоги, а саме озброєння та боєприпасів. За його словами, Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони. Залужний також висловив подяку генералу Ейру, уряду та всьому канадському народу за послідовну та чітку підтримку нашої держави.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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