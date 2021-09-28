ЕС и Молдова усилят сотрудничество в сфере безопасности и обороны, - Боррель
Стороны договорились начать двусторонние консультации, чтобы "определить более конкретные сферы для дальнейшего сотрудничества".
Молдова и Европейский Союз будут укреплять двустороннее сотрудничество, особенно в области безопасности и обороны.
Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилица и главой МИД Николаем Попеску в Брюсселе в понедельник.
"На сегодняшней встрече мы обсудили перспективы развития сотрудничества между ЕС и Молдовой ... Мы также обсудили способ для продвижения сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении Борреля по итогам встречи, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам дипломата, стороны также договорились начать двусторонние консультации, чтобы "определить более конкретные сферы для дальнейшего сотрудничества".
Боррель приветствовал стремление Молдовы "сблизиться с ЕС" и указал на важность "амбициозной программы реформ" молдавского правительства.
Напомним, 23 сентября президент Молдовы Майя Санду во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН призвала вывести роSSийские войска из Приднестровья.