ЕС и Молдова усилят сотрудничество в сфере безопасности и обороны, - Боррель

Стороны договорились начать двусторонние консультации, чтобы "определить более конкретные сферы для дальнейшего сотрудничества".

ЕС и Молдова усилят сотрудничество в сфере безопасности и обороны, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Молдова и Европейский Союз будут укреплять двустороннее сотрудничество, особенно в области безопасности и обороны.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилица и главой МИД Николаем Попеску в Брюсселе в понедельник.

"На сегодняшней встрече мы обсудили перспективы развития сотрудничества между ЕС и Молдовой ... Мы также обсудили способ для продвижения сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении Борреля по итогам встречи, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам дипломата, стороны также договорились начать двусторонние консультации, чтобы "определить более конкретные сферы для дальнейшего сотрудничества".

Боррель приветствовал стремление Молдовы "сблизиться с ЕС" и указал на важность "амбициозной программы реформ" молдавского правительства.

Напомним, 23 сентября президент Молдовы Майя Санду во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН призвала вывести роSSийские войска из Приднестровья.

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