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2021-09-28
РоSSийские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Потерь среди украинских воинов нет.
Фото: 112.ua
С начала этой эпохи роSSийско-оккупационные войска на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник осуществил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.
"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и прицельно обстреливали позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.