РоSSийские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала этой эпохи роSSийско-оккупационные войска на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник осуществил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и прицельно обстреливали позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.