ПАСЕ отказалась проводить дебаты о преследовании коренных народов в Крыму
Такое решение в ПАСЕ объяснили тем, что резолюция о правах крымскотатарского народа была принята в июле этого года.
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут проводить дебаты на тему "Политические преследования коренных народов в Крыму РоSSийской Федерацией".
Об этом в Facebook сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Леся Василенко.
Такое решение в ПАСЕ объяснили тем, что резолюция о правах крымскотатарского народа была принята в июле этого года.
"Тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму РоSSийской Федерацией", предложенная нашей делегацией, не получила поддержки в бюро, где именно эти темы утверждаются. Объясняют тем, что в июне буквально была принята резолюция о правах крымскотатарского народа", - сообщила Василенко.
Она также отметила, что сейчас в ПАСЕ страх быть забрендированным "русофобами" со стороны главы роSSийской делегации Петра Толстого "превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека".
Ранее член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Рустем Умеров сообщал, что Украина подала запрос на проведение дебатов. Соответствующее письмо направили на имя президента ПАСЕ Рика Даймса.
Запрос прислали после новой волны обысков, задержаний и арестов крымских татар на полуострове. Среди арестованных - крымскотатарский активист и политик Нариман Джелялов.
Напомним, ранее стало известно, что ПАСЕ окончательно отклонила предложенный Украиной список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.