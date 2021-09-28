ПАСЕ отказалась проводить дебаты о преследовании коренных народов в Крыму

Такое решение в ПАСЕ объяснили тем, что резолюция о правах крымскотатарского народа была принята в июле этого года.

ПАСЕ отказалась проводить дебаты о преследовании коренных народов в Крыму
Фото: assembly.coe.int

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут проводить дебаты на тему "Политические преследования коренных народов в Крыму РоSSийской Федерацией".

Об этом в Facebook сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Леся Василенко.

Такое решение в ПАСЕ объяснили тем, что резолюция о правах крымскотатарского народа была принята в июле этого года.

"Тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму РоSSийской Федерацией", предложенная нашей делегацией, не получила поддержки в бюро, где именно эти темы утверждаются. Объясняют тем, что в июне буквально была принята резолюция о правах крымскотатарского народа", - сообщила Василенко.

Она также отметила, что сейчас в ПАСЕ страх быть забрендированным "русофобами" со стороны главы роSSийской делегации Петра Толстого "превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека".

Ранее член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Рустем Умеров сообщал, что Украина подала запрос на проведение дебатов. Соответствующее письмо направили на имя президента ПАСЕ Рика Даймса.

Запрос прислали после новой волны обысков, задержаний и арестов крымских татар на полуострове. Среди арестованных - крымскотатарский активист и политик Нариман Джелялов.

Напомним, ранее стало известно, что ПАСЕ окончательно отклонила предложенный Украиной список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Стрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на ДонбассеСтрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на Донбассе
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
ПАСЕ окончательно отклонила предложенные Украиной кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ - нардеп ГончаренкоПАСЕ окончательно отклонила предложенные Украиной кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ - нардеп Гончаренко
СБУ обнародовала доказательства легализации присутствия РФ на оккупированной части Донецкой областиСБУ обнародовала доказательства легализации присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области
РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"
СМИ обнародовали перечень почти 200 членов РоSSийского союза ветеранов Афганистана, награжденных за оккупацию КрымаСМИ обнародовали перечень почти 200 членов РоSSийского союза ветеранов Афганистана, награжденных за оккупацию Крыма
Оккупанты в Крыму выдвинули новое обвинение Нариману ДжеляловуОккупанты в Крыму выдвинули новое обвинение Нариману Джелялову
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии ситуацию в Крыму и "Северный поток-2"Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии ситуацию в Крыму и "Северный поток-2"
Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы по делу ШереметаПрокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы по делу Шеремета
Зеленский: Генассамблея ООН - одна из площадок, где можно найти решение по Донбассу и КрымуЗеленский: Генассамблея ООН - одна из площадок, где можно найти решение по Донбассу и Крыму
Польша осудила голосование в роSSийскую Думы на Донбассе и в КрымуПольша осудила голосование в роSSийскую Думы на Донбассе и в Крыму
ЕС не признает роSSийские "выборы" в оккупированном Крыму и на ДонбассеЕС не признает роSSийские "выборы" в оккупированном Крыму и на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости