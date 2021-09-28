ПАСЕ отказалась проводить дебаты о преследовании коренных народов в Крыму

Такое решение в ПАСЕ объяснили тем, что резолюция о правах крымскотатарского народа была принята в июле этого года.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут проводить дебаты на тему "Политические преследования коренных народов в Крыму РоSSийской Федерацией".

Об этом в Facebook сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Леся Василенко.

Такое решение в ПАСЕ объяснили тем, что резолюция о правах крымскотатарского народа была принята в июле этого года.

"Тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму РоSSийской Федерацией", предложенная нашей делегацией, не получила поддержки в бюро, где именно эти темы утверждаются. Объясняют тем, что в июне буквально была принята резолюция о правах крымскотатарского народа", - сообщила Василенко.

Она также отметила, что сейчас в ПАСЕ страх быть забрендированным "русофобами" со стороны главы роSSийской делегации Петра Толстого "превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека".

Ранее член украинской делегации в ПАСЕ , депутат Верховной Рады Рустем Умеров сообщал, что Украина подала запрос на проведение дебатов. Соответствующее письмо направили на имя президента ПАСЕ Рика Даймса.

Запрос прислали после новой волны обысков, задержаний и арестов крымских татар на полуострове. Среди арестованных - крымскотатарский активист и политик Нариман Джелялов.