Путін відкинув саму ідею існування України та українців і цим підтвердив, що проводить геноцид – ISW

Його заяви фактично є якою з повинною.

Путін відкинув саму ідею існування України та українців і цим підтвердив, що проводить геноцид – ISW
© Офіційний сайт Кремля

Російський диктатор Владімір Путін відкидає саму ідею існування України як держави та українців як окремого народу і цим самим фактично підтвердив, що його вторгнення – це геноцид українців. Такі висновки експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) містяться у їхньому звіті за 27 жовтня.

Аналітики ISW взяли до уваги те, що Владімір Путін під час виступу в дискусійному клубі «Валдай» продовжив заперечувати український суверенітет та заявив, що «єдиною реальною гарантією українського суверенітету» може бути лише Росія, яка «створила» Україну. Він повторив вигадку про «історичний факт», що українці та росіяни – принципово «один народ», який помилково розділили на «різні держави», а Україна «втратила суверенітет» і стала васалом НАТО. Своїми заявами він фактично заперечив той факт, що сама Росія визнала незалежність України та існування української нації.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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