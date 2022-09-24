"Мобілізації в Білорусі не буде" – сказав Лукашенко і проводить навчання "народного ополчення"
Попри те, що в Кремлі мобілізацію офіційно називають “частковою”, Шойгу каже про призов лише 300 тисяч осіб, таємний пункт указу Путіна, дозволяє мобілізувати 1 мільйон росіян, інформує
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко запевняє державні білоруські ЗМІ, що в його країні “мобілізації не буде”. Але водночас каже, що країна "реагуватиме на можливі загрози, спроби вчинення терактів", з цією метою там проводяться навчання за участю так званого “народного ополчення”, яке він доручив створити в травні. Питання актуалізувалося на тлі нещодавнього рішення Путіна, яке передбачає призов близько мільйона росіян,
«Ця мобілізація в Росії. Те, що через нас намагаються перекинути цей міст, що з нами буде... А якщо це не станеться? Вас, пропагандистів, розчавили б. І їм за це нічого не буде. Їм потрібно створити ситуацію. Тримати за щось. Мобілізації не буде. Це брехня», – сказав Лукашенко під час відвідування меморіального комплексу "Хатинь", відповідаючи на запитання провладних медійників із державних ЗМІ.