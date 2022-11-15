Польща проводить військові навчання, де відпрацьовує дії на випадок знищення енергетичних об’єктів

Неподалік Вроцлава польські військові проводять навчання на випадок знеструмлення терміном до тижня, внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє RMF24.

"Сьогоднішні зовнішні загрози, які виникають по всій Європі, викликають певне занепокоєння. Можуть виникнути різні ситуації. Десь локально можуть відбуватися навіть відключення електроенергії. Однак наш сценарій більше пов'язаний з погодною ситуацією", - повідомив полковник Артур Баранський, командир 16-ї Нижньосілезької бригади територіальної оборони.

За легендою, під час шторму і сильної зливи, вантажівка, що рухається на великій швидкості, руйнує трансформаторну підстанцію, яка надає електроенергію майже 400 споживачам міста Сечніце. Вони можуть залишитися без світла до тижня.

Бійці 16-ї Нижньосілезької бригади територіальної оборони, встановлюють на місці контейнерну польову електростанцію, у такий спосіб, постачаючи жителям міста електроенергію.

"У рамках навчань було зупинено електроенергію, яка щоденно протікає в мережі. Військова техніка була підключена до електромережі та забезпечила електроенергією мешканців Сечніце", - додав Баранський.