Росія проводить потужну інформаційну кампанію проти України — Данілов

Росія проводить потужну інформаційну кампанію проти України та її військово-політичного керівництва. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє пресслужба РНБО.

Один з наративів, який просуває російська пропаганда, стосується того, що нібито світ втомився від війни РФ проти України, заявив Данілов. Однак, за його словами, це не відповідає дійсності.

«Весь цивілізований світ підтримує нас у нашій єдності і цілісності», - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що українська влада з першого дня війни працює як єдина команда, а щодня протягом тижня під головуванням президента проходять зустрічі, а також робочі наради за участю ключових представників сектору безпеки і оборони, під час яких напрацьовуються важливі управлінські рішення.

Секретар РНБО також підкреслив, що війну у жодному разі не можна «заморозити», оскільки Москва рано чи пізно все одно продовжить зазіхати на Україну.

«У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного «Мінська-3», цього не сприйматиме наше суспільство», - заявив Данілов, наголосивши, що умови «Мінську-1» та «Мінську-2» були абсолютно неприйнятними для України.

«Хтось нам допомагає, хтось вважає, що з Путіним потрібно домовитися», - сказав секретар РНБО.

Він також нагадав, що попереду складна зима, і вже сьогодні ціна на газ суттєво зросла.

«Наші громадяни віддають свої життя, ціна, яку платять українці як нація, дуже дорого нам обходиться», - додав Данілов.

На його думку, зараз йдеться про всю Європу.

«Україна – це рубіж, і якби ми 24 лютого не дали відсіч російській агресії, то їх танки були б вже у Варшаві, Вільнюсі та інших містах Європи», - вважає секретар РНБО.