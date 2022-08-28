Москва проводить "приховану" мобілізацію – ГУР

На контракт беруть усіх охочих.

Москва проводить

Російська влада залучає до війни проти України контрактників, пропонуючи їм чималу матеріальну "підтримку" - до 240 тисяч рублів. Активно мобілізаційні заходи проводять у Московській та Ленінградській областях, повідомляє ГУР.

Так звані мобілізаційні кампанії, за даними української розвідки, особисто курують губернатори областей.

"Основа мобілізаційних заходів – широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в Інтернеті та друкованих ЗМІ. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти «добровольців» на строк від 3-х до 12-ти місяців. Фактично беруть всіх охочих, навіть з категорією «В» у військовому квитку. Тобто, обмежено придатних", - йдеться у повідомленні ГУР.

Підготовку контрактників проводять від 10 днів до місяця. Головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3. Підготовку проводять в Сертолово Ленінградської області.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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