Колаборанта-високопосадовця знайшли у петлі: "Колись складав присягу на вірність українському народові"

Колаборанта-високопосадовця знайшли у петлі: "Колись складав присягу на вірність українському народові"

В окупованій Михайлівці Запорізької області знову ліквідували колаборанта. Андрія Рижкова, що був місцевим "начальником поліції", знайшли повішеним.

Про це повідомляє спікер Одеської області Сергій Братчук у Telegram-каналі.

Як зазначає Братчук, соцмережі повідомляють, що у окупованій Михалівці Запорізької області знову відмінусувався колаборант.

"Андрій Рижков колись був українським прикордонником. Складав присягу на вірність українському народові. Після виходу у відставку навіть заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини". Але зрадив. Сам запропонував себе окупаційній владі в якості "начальника поліції"", - пише він.

За словами Братчука, в соцмережах пишуть, що його знайшли повішеним в петлі. Але остаточно поки що джерела не підтвердили. Тож поки що в режимі очікування на офіційну інформацію.


Алексей Ионов, politeka.net





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