Міністр закордонних справ Ірану проводить "дружні переговори" із Саудівською Аравією – FT

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан заявив, що провів переговори з принцом Фейсалом бін Фарханом на зустрічі в Йорданії цього тижня, повідомляє FT . Він зазначив, що це прояв прагнення Тегерана послабити напруженість у відносинах зі своїм сусідом.

Це перша зустріч між міністрами закордонних справ Ірану та Саудівської Аравії з 2017 року.