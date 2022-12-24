Міністр закордонних справ Ірану проводить "дружні переговори" із Саудівською Аравією – FT

Така заява Тегерана свідчить про його готовність послабити напруженість у відносинах із заклятим ворогом, інформує ZN.ua.

Міністр закордонних справ Ірану проводить
© LondonRegionCND

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан заявив, що провів переговори з принцом Фейсалом бін Фарханом на зустрічі в Йорданії цього тижня, повідомляє FT. Він зазначив, що це прояв прагнення Тегерана послабити напруженість у відносинах зі своїм сусідом.

Це перша зустріч між міністрами закордонних справ Ірану та Саудівської Аравії з 2017 року.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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