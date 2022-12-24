Новостей.COM ⇒
2022-12-24
Міністр закордонних справ Ірану проводить "дружні переговори" із Саудівською Аравією – FT
Така заява Тегерана свідчить про його готовність послабити напруженість у відносинах із заклятим ворогом, інформує
© LondonRegionCND
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан заявив, що провів переговори з принцом Фейсалом бін Фарханом на зустрічі в Йорданії цього тижня,
Це перша зустріч між міністрами закордонних справ Ірану та Саудівської Аравії з 2017 року.
Юлія Мельничук, ZN.ua