Кабмин уволил наблюдательный совет "Нафтогаза" и заменил правление

Витренко сможет сам принимать все важные для компании решения.

Кабинет министров уволил наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" и заменил правление.

Об этом сообщила Юлия Ковалив, которая входила в состав наблюдательного совета.

"Полномочия членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер и новое руководство будут принимать все важные для компании решения до избрания нового состава наблюдательного совета", - написала Ковалив в фейсбуке.

Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv Предыдущий состав наблюдательного совета "Нафтогаза"

По данным РБК-Украина, в новое правление "Нафтогаза" вошли:

Маврикий Калугин, советник главы правления по вопросам добычи газа;

Владислав Воловик, советник главы правления;

Елена Бойченко, директор по управлению персоналом и социальной политике "Группы Нафтогаз";

Роман Чумак, глава казначейских операций "Группы Нафтогаз", начальник казначейского департамента.

Полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка прекращены.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко остается в должности.

Напомним, что в начале сентября стало известно о решении независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена уйти в отставку.

Причиной их решения стал отказ Кабмина пересмотреть сомнительное назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим был и.о. министра энергетики, то есть имел конфликт интересов.

Витренко заявил в ответ, что не жалеет об увольнении независимых членов наблюдательного совета компании. По его словам, они были назначены без конкурса по представлению посольств и не имели необходимой профессиональной квалификации. Он считает, что нового руководителя "Нафтогаза" надо выбирать по результатам конкурса, но делать это должен уже новый наблюдательный совет.