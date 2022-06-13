«Враг заменил более 100 единиц поврежденной техники»: оккупанты пытаются окружить войска ВСУ

На Донецком направлении группировка войск оккупантов сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Об этом, как пишет Politeka.net, речь идет в новой сводке Генштаба ВСУ.

Таким образом оккупанты пытаются окружить украинские войска в районах Сееверодонецка и Лисичанска, заблокировать пути логистического снабжения Бахмута.

Кроме того враг продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск оккупанты переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в частности тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредоточивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. В рамках логистического обеспечения войск враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км севернее Славянска, и Серебрянка, 5 км северо-восточнее Северского.