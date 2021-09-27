Литва передаст Украине военного снаряжения более чем на 677 тыс. евро

Украина получит 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов.

Литва передаст Украине военного снаряжения более чем на 677 тыс. евро
Фото: president.gov.ua

Власти Литвы намерены передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса на сумму более 677 тысяч евро.

Соответствующий правительственный проект уже подготовило Минобороны Литвы.

Об этом сообщает Klaipeda.

Украинской армии будет передано 490 бронежилетов на сумму более 617 тысяч евро и столько же баллистических поясов более чем 59 тысяч евро.

Предложение поступило в ответ на просьбу правительства Украины поддержать его войска в борьбе с роSSийскими вооруженными формированиями на востоке страны.

Отмечается, что ранее Литва уже передавала украинской армии боеприпасы, оружие и снаряжение.

Напомним, что в ходе переговоров в начале августа президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден достигли нескольких соглашений, в частности об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Также Соединенные Штаты вместе с Украиной будут добиваться освобождения политичеческих узников и заложников, содержащихся на территории отдельных районов Донбасса и в Крыму.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Стрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на ДонбассеСтрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на Донбассе
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине проверят написание имен в загранпаспортахВ Украине проверят написание имен в загранпаспортах
В Исландии сообщили результаты выборов: впервые в Европе женщин-депутатов будет большеВ Исландии сообщили результаты выборов: впервые в Европе женщин-депутатов будет больше
Родственники 58 "слуг народа" за два года приобрели имущества более чем на 60 млн гривен, - КИУРодственники 58 "слуг народа" за два года приобрели имущества более чем на 60 млн гривен, - КИУ
Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налоговНародного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов
Украина передаст в Интерпол данные о сотнях роSSиян, воевавших на ДонбассеУкраина передаст в Интерпол данные о сотнях роSSиян, воевавших на Донбассе
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с помощью УкраинеПалата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с помощью Украине
"Евросолидарнисть" подаст в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о принятии закона об олигархах"Евросолидарнисть" подаст в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о принятии закона об олигархах
Оккупанты отказались передать Украине останки украинского бойца, - ГармашОккупанты отказались передать Украине останки украинского бойца, - Гармаш
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
В Украине появятся специальные тюрьмы для "криминальных авторитетов", - МинюстВ Украине появятся специальные тюрьмы для "криминальных авторитетов", - Минюст
Последние новости
Подгружаем последние новости