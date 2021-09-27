Литва передаст Украине военного снаряжения более чем на 677 тыс. евро
Украина получит 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов.
Власти Литвы намерены передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса на сумму более 677 тысяч евро.
Соответствующий правительственный проект уже подготовило Минобороны Литвы.
Об этом сообщает Klaipeda.
Украинской армии будет передано 490 бронежилетов на сумму более 617 тысяч евро и столько же баллистических поясов более чем 59 тысяч евро.
Предложение поступило в ответ на просьбу правительства Украины поддержать его войска в борьбе с роSSийскими вооруженными формированиями на востоке страны.
Отмечается, что ранее Литва уже передавала украинской армии боеприпасы, оружие и снаряжение.
Напомним, что в ходе переговоров в начале августа президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден достигли нескольких соглашений, в частности об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Также Соединенные Штаты вместе с Украиной будут добиваться освобождения политичеческих узников и заложников, содержащихся на территории отдельных районов Донбасса и в Крыму.