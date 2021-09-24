Палата представителей США утвердила $1 млрд военной помощи Израилю

Теперь это решение должен поддержать Сенат.

Палата представителей США утвердила $1 млрд военной помощи Израилю
Фото: wikipedia.org

Палата представителей Соединенных Штатов подавляющим большинством голосов в четверг проголосовала за предоставление 1 миллиарда долларов Израиля на доукомплектование его системы ПРО "Железный купол".

Об этом сообщает Reuters.

Это решение было принято 420 голосами, против высказались 9. Теперь это решение должен поддержать Сенат.

Вчера законодатели-демократы исключили из законопроекта о финансировании правительства США ассигнования на военное финансирование Израиля на 1 миллиард долларов. Против этого положения выступила горстка прогрессивистов-демократов, которые обвинили Израиль в нарушениях прав человека в отношении палестинцев. Они требовали исключения этого положения из законопроекта. Демократам пришлось пойти на эти условия, ибо в противном случае голосование за документ могло провалиться.

Однако лидеры Демократической палаты немедленно заявили, что внесут отдельный законопроект о финансировании проекта "Железный купол".

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поблагодарил обе партии в Палате представителей за их поддержку.

"Те, кто пытается оспорить эту поддержку, получили сегодня громкий ответ", - подчеркнул он в своем заявлении.

1 миллиард долларов в рамках финансирования "Железного купола" предназначен для замены ракет-перехватчиков, которые Израиль использовал для отражения ракет, выпущенных из Газы во время майского конфликта.

Напомним, в июне Израиль развернул "Железный купол" по всей стране из-за вероятности нового конфликта в секторе Газа.

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