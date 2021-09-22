Ермак вошел в наблюдательный совет "Центрэнерго"

Акционеры ПАО "Центрэнерго" избрали новых членов наблюдательного совета для компании, в ряды которых вошел и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Соответствующее собрание состоялось 16 сентября, передает "Первый деловой".

Известно, что Ермак возглавит наблюдательный совет. Также сообщается, что в состав совета вошли такие личности, как Олесь Шевчук, Полина Андриенко, Михаил Горбан и Михаил Столитний.

Также в составе совета остались Денис Кудин, Андрей Гота, Александр Мужель, Валерий Щекатуров и Валерий Безлепкин.

Ранее в пресс-службе Министерства развития общин и территорий сообщили, что Наблюдательный совет объявил о проведении конкурса на должность директора Фонда энергоэффективности. Как отметили в ведомстве, конкурс будет состоять из трех этапов. В частности, - из подготовительного этапа, этапа оценки и этапа избрания победителя.

Напомним, в начале марта заместителя главы Фонда госимущества Дениса Кудина избрали главой наблюдательного совета "Центрэнерго". Ранее Кудин также возглавлял дирекцию розничных продаж ООО ВОГ Ритейл.