Рада запретила антисемитизм в Украине

Нарушители закона будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Законопроект №5109 приняли большинством голосов на заседании 22 сентября.

Антисемитизмом признано "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".

Проявлениями антисемитизма, по закону, являются:

отрицание в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытия или оправдания убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе через радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды;

высказывания ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, что ожесточают, заявлений о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост)

изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение, мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;

проявления антисемитизма к лицам не еврейского происхождения, но которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;

призывы к антисемитизму.

Согласно закону, все виды и проявления антисемитизма в Украине запрещается. Лица, виновные в нарушении требований данного закона, будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Напомним, что действующая статья 161 Уголовного кодекса уже предусматривает ответственность за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В рекомендациях Комитета министров Совета Европы от 1997 года указано, что антисемитизм является одной из многих форм "разжигание ненависти".

Поэтому Главное научно-экспертное управление указывало, что принятие законопроекта может породить прецедент о необходимости урегулирования особенностей противодействия другим формам дискриминации отдельными законами, что не отвечает потребностям систематизации законодательства Украины.