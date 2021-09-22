Обстрел автомобиля Шефира квалифицировали как покушение на убийство

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту обстрела автомобиля, в котором находился первый помощник президента Сергей Шефир.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе - утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника Президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали", - написала она в фейсбуке.

Венедиктова сообщила, что подробности и комментарии по преступлению будут после проведения первоочередных следственных действий, и попросила не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками.

"Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК)", - рассказала Венедиктова.

Напомним, что покушение на Шефира произошло около 10 часов утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу.

Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.