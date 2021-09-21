Байден объявил о начале "эры непрерывной дипломатии"

Страны мира должны сотрудничать, как никогда, чтобы противостоять глобальным вызовам.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден 21 сентября во время выступления на сессии Генассамблеи ООН объявил об окончании "эры войн" и начале "эпохи непрерывной дипломатии".

Обращаясь к Генассамблее, президент США подчеркнул, что страны мира должны сотрудничать, как никогда, чтобы противостоять глобальным вызовам, передает Reuters.

"Мы завершили двадцатилетний (период) конфликта в Афганистане и, закончив эту эру непрерывной войны, мы начинаем новую эру - непрерывной дипломатии", - сказал Байден.

Он заявил, что намерен использовать многосторонние институты для решения международных проблем, в частности - проблем Индо-Тихоокеанского региона.

Глава Белого дома сказал, что военная мощь США является инструментом, к которому следует обращаться только в крайнем случае.

Он подчеркнул, что США будут противостоять попыткам сильных государств доминировать над более слабыми. По словам Байдена, США готовы взаимодействовать с любой страной, которая имеет мирные цели.

Байден заявил, что США вскоре объявят о дополнительных обязательствах по борьбе с пандемией COVID-19. Он также отметил, что намерен работать вместе с Конгрессом, чтобы удвоить финансирование международных программ помощи развивающимся странам, направленной на борьбу с климатическими изменениями.

Дебаты в рамках Генассамблеи ООН начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября. Ожидается, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выступят около 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 глав МИД .