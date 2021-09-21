Байден объявил о начале "эры непрерывной дипломатии"

Страны мира должны сотрудничать, как никогда, чтобы противостоять глобальным вызовам.

Байден объявил о начале "эры непрерывной дипломатии"

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден 21 сентября во время выступления на сессии Генассамблеи ООН объявил об окончании "эры войн" и начале "эпохи непрерывной дипломатии".

Обращаясь к Генассамблее, президент США подчеркнул, что страны мира должны сотрудничать, как никогда, чтобы противостоять глобальным вызовам, передает Reuters.

"Мы завершили двадцатилетний (период) конфликта в Афганистане и, закончив эту эру непрерывной войны, мы начинаем новую эру - непрерывной дипломатии", - сказал Байден.

Он заявил, что намерен использовать многосторонние институты для решения международных проблем, в частности - проблем Индо-Тихоокеанского региона.

Глава Белого дома сказал, что военная мощь США является инструментом, к которому следует обращаться только в крайнем случае.

Он подчеркнул, что США будут противостоять попыткам сильных государств доминировать над более слабыми. По словам Байдена, США готовы взаимодействовать с любой страной, которая имеет мирные цели.

Байден заявил, что США вскоре объявят о дополнительных обязательствах по борьбе с пандемией COVID-19. Он также отметил, что намерен работать вместе с Конгрессом, чтобы удвоить финансирование международных программ помощи развивающимся странам, направленной на борьбу с климатическими изменениями.

Дебаты в рамках Генассамблеи ООН начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября. Ожидается, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выступят около 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 глав МИД.

Украину представит президент Владимир Зеленский. По его мнению, Генассамблея ООН - одна из площадок, где можно найти решение по Донбассу и Крыму.

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