Оккупационный суд оставил в силе 11 лет колонии крымчанину Яцкину, осужденному за "шпионаж"

В подконтрольном Кремлю "Верховном суде Крыма" состоялось выездное заседание коллегии Третьего апелляционного суда по рассмотрению жалобы на приговор крымчанину Ивану Яцкину, которого приговорили к 11 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает "Крымский процесс".

Заседание и объявление решения проходило в закрытом режиме. По его итогам адвокат Николай Полозов заявил, что апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Также он отметил, что планирует подготовить кассационную жалобу на это решение, чтобы пройти все инстанции для подачи иска в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Яцкин был задержан в аннексированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В РоSSии ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В 2020 году Яцкин написал письмо из московского следственного изолятора "Лефортово" президенту Украины Владимиру Зеленскому и омбудсману Людмиле Денисовой с просьбой включить его в список на обмен и оказать финансовую помощь его семье. Адвокат крымчанина сообщил, что в Офисе президента приняли заявление Яцкина.