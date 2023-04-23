Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро

У країнах ЄС підготовку пройшли 16 тисяч військових.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив про те, що на сьогодні в країнах ЄС підготовку пройшли 16 тисяч українських військових, інформує ZN.ua.

Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро
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«На засіданні Контактної групи з питань оборони України я подав оновлену інформацію щодо військової підтримки ЄС. Понад 16 тисяч українських військових уже пройшли навчання», - написав він у Twitter.

At #Ukraine Defence Contact Group, I updated on EU військової допомоги.

Понад 16,000 Українські зірки already trained.

Більше €600 мільйона аммуніції&місільців already delivered.

Work on joint procurement ongoing.

EU покладається на роботу з партнерами для нас Ukraine prevails.

- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 21, 2023

При цьому глава європейської дипломатії додав, що країни-учасниці ЄС поставили в Україну боєприпасів та ракет на суму понад 600 млн євро.

«Робота над спільними закупівлями триває. ЄС продовжує працювати з партнерами для забезпечення перемоги України», – додав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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