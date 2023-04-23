Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро
У країнах ЄС підготовку пройшли 16 тисяч військових.
Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив про те, що на сьогодні в країнах ЄС підготовку пройшли 16 тисяч українських військових, інформує
«На засіданні Контактної групи з питань оборони України я подав оновлену інформацію щодо військової підтримки ЄС. Понад 16 тисяч українських військових уже пройшли навчання», - написав він у
At- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF)
#UkraineDefence Contact Group, I updated on EU військової допомоги.
Понад 16,000 Українські зірки already trained.
Більше €600 мільйона аммуніції&місільців already delivered.
Work on joint procurement ongoing.
EU покладається на роботу з партнерами для нас Ukraine prevails.
April 21, 2023
При цьому глава європейської дипломатії додав, що країни-учасниці ЄС поставили в Україну боєприпасів та ракет на суму понад 600 млн євро.
«Робота над спільними закупівлями триває. ЄС продовжує працювати з партнерами для забезпечення перемоги України», – додав він.