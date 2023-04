Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро

У країнах ЄС підготовку пройшли 16 тисяч військових.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив про те, що на сьогодні в країнах ЄС підготовку пройшли 16 тисяч українських військових, інформує ZN.ua .

«На засіданні Контактної групи з питань оборони України я подав оновлену інформацію щодо військової підтримки ЄС. Понад 16 тисяч українських військових уже пройшли навчання», - написав він у Twitter.