В українському Міноборони поставили під сумнів стан російської ядерної зброї

За словами Олексія Резнікова, останнє випробування ядерної зброї Росія робила 1998 року на полігоні в Казахстані.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи стан російської ядерної зброї, заявив, що вона може перебувати не в найкращому стані, адже останні випробування датовані ще минулим століттям. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

В українському Міноборони поставили під сумнів стан російської ядерної зброї
© Олексій Рєзніков/facebook

Очільник оборонного відомства зазначив, що ядерна загроза з боку РФ має для нього сумнівні ознаки. Він нагадав, що навіть та ядерна зброя та носії, які Україна віддала росіянам у 1990-х роках, стала непридатною у 1997 році.

"Далі вони могли зробити апгрейд та продовжити його, але формально термін придатності минув ще тоді. Плюс виробником багатьох комплектуючих були українські заводи, ми їм вже не допомагаємо", — пояснив Резніков.

Глава Міноборони розповів, що останнє випробування ядерної зброї Росія робила 1998 року на полігоні в Казахстані.

"Тому ми не знаємо, чи дієве воно і взагалі, чи спрацює воно", — підкреслив Резніков

Він нагадав, що в день приїзду до Києва президента США Джо Байдена в Росії було заплановано випробування нової ракети, щоб залякати світ ядерною зброєю, яка провалилася, а диктатор Володимир Путін був змушений змінити свою промову перед Федеральними зборами.

"Вона зламалася і не спрацювала, Путіну навіть довелося змінювати текст виступу. Я б не перебільшував їхні можливості", — додав міністр оборони.

Раніше колишній президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон в інтерв'ю зізнався що шкодує про те, що переконував Україну відмовитись від ядерної зброї в 1994 році.

Він припустив, що Росія не вторглася б в Україну, якби Київ досі мав засоби ядерного стримування.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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