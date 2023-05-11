Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю до 250 км — CNN

Вони здатні наносити ураження по тилах росіян.

Велика Британія поставила Україні певну кількість крилатих ракет Storm Shadow. Це дозволяє ЗСУ наносити удари по російських окупаційних силах на відстані до 250 кілометрів, повідомляє CNN з посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників, інформує ZN.ua .

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"Ця ракета справді змінює гру з точки зору дальності та дає Україні ті можливості, про які вона просила з початку війни", - сказав CNN високопоставлений військовий чиновник США .

Ще один посадовець на правах анонімності розповів, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не для ударів по Росії. Офіційні особи Великої Британії часто робили публічні заяви, в яких називали Крим суверенною територією України, описуючи його як "незаконно анексований".

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Вона має дальність стрільби понад 250 км, або 155 миль. Це трохи менше за 185-мильну здатність армійських тактичних ракетних систем "земля-земля" (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.