Названы имена двух военных ВСУ, погибших на Донбассе

Они погибли в зоне боевых действий на востоке Украины 11 и 12 сентября.

Названы имена двух военных ВСУ, погибших на Донбассе
Артур Голуб (слева), Алексей Куленко

Стали известны имена украинских военных, погибших в зоне проведения операции объединенных сил 11 и 12 сентября.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационный сопротивление - юг" Сергей Братчук.

Отмечается, что сегодня на востоке Украины погиб житель Житомирщины, 27-летний морпех с 503 отдельного батальона морской пехоты Артур Голуб. В грузовик, которым он руководил, боевики попали противотанковой управляемой ракетой.

Артур Голубь
Фото: Сергей Братчук
Артур Голубь

Вчера, 11 сентября, в результате обстрела позиций ВСУ роSSийскими оккупантами погиб старший солдат 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Алексей Куленко 1985 года. Алексей - уроженец села Покотилово Кировоградской области. У него остались отец и трое детей.

Алексей Куленко
Фото: Сергей Братчук
Алексей Куленко

Напомним, с утра воскресенья 12 сентября в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

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