РоSSийские наемники обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области, движение поездов ограничено

Работников и пассажиров эвакуировали в укрытие.

Сегодня, 9 сентября, около 8 утра, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги роSSийско-оккупационные войска начали обстрелы из тяжелого вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что снаряды летели с неподконтрольной Украине территории и падали на расстоянии 2 км от станции.

В настоящее время повреждений инфраструктуры нет. Однако, с целью безопасности работников станции и пассажиров эвакуировали в укрытие.

"До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотувата -Лозова и №6003/6004 Изюм - Скотувата - Святогорск ограничено до станции Фенольная. Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", - сообщили в УЗ.

Напомним, сегодня вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и ранили военного. Состояние его здоровья - тяжелое.