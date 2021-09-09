РоSSийские наемники обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области, движение поездов ограничено

Работников и пассажиров эвакуировали в укрытие.

РоSSийские наемники обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области, движение поездов ограничено
Фото: Пресцентр ООС

Сегодня, 9 сентября, около 8 утра, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги роSSийско-оккупационные войска начали обстрелы из тяжелого вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что снаряды летели с неподконтрольной Украине территории и падали на расстоянии 2 км от станции.

В настоящее время повреждений инфраструктуры нет. Однако, с целью безопасности работников станции и пассажиров эвакуировали в укрытие.

"До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотувата -Лозова и №6003/6004 Изюм - Скотувата - Святогорск ограничено до станции Фенольная. Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", - сообщили в УЗ.

Напомним, сегодня вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и ранили военного. Состояние его здоровья - тяжелое.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
РоSSийские оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военныйРоSSийские оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военный
В Одесской области оштрафовали военкома, который допустил к секретным документам кочегараВ Одесской области оштрафовали военкома, который допустил к секретным документам кочегара
РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Девять человек погибли из-за аварии в шахте на неподконтрольной территории Луганской области, - СМИДевять человек погибли из-за аварии в шахте на неподконтрольной территории Луганской области, - СМИ
РоSSийские наемники сбросили на Зайцево взрывчатку с помощью беспилотникаРоSSийские наемники сбросили на Зайцево взрывчатку с помощью беспилотника
РоSSийские оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на ДонбассеРоSSийские оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на ДонбассеРоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе
Оккупанты обстреляли из гранатометов дома в ТравневомОккупанты обстреляли из гранатометов дома в Травневом
В Одесской области сменился начальник полицииВ Одесской области сменился начальник полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости