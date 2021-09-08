Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ

Верховная Рада поддержала обращение к международным организациям с призывом не признавать выборы в Государственную Думу РФ , которые РоSSия проводит в оккупированном Крыму и Севастополе, а также с привлечением граждан Украины с оккупированной части Донбасса.

За документ проголосовали 318 народных депутатов, голосовавших "против" и воздержавшихся не было. Участия в голосовании не принимала фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Украинский парламент обратился в Совет безопасности и Генассамблею ООН , ОБСЕ , Европейский союз, НАТО и другие международные организации, парламентские ассамблеи, парламенты и правительства с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ 19 сентября 2021 года и ее дальнейших решений в случае, если голосование будет происходить на оккупированных территориях.

Также Рада призвала применить все средства для того, чтобы предостеречь РоSSию от проведения выборов в Крыму и сделать невозможным участие в голосовании граждан Украины, проживающих на оккупированной части Донбасса.

Рада призвала ввести санкции против представителей власти и оккупационной администрации РФ , которые привлекают украинцев к участию в выборах в Госдуму.

Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. РоSSия разрешает избираться депутатам из Крыма, который является оккупированной украинской территорией, а также раздает свои паспорта на временно оккупированном Донбассе и заявляет, что они смогут проголосовать. Например, в Ростовской области от "Единой РоSSии" будет баллотироваться бывший главарь "ДНР" Александр Бородай. Всего в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных нет.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, жившим в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, будут недействительными, и назвал указы Путина "неправомочными".