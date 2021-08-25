В течение месяца до смерти мэра Кривого Рога над его домом летали дроны, - адвокат

Константина Павлова нашли со смертельным огнестрельным ранением на пороге его дома.

В течение месяца до смерти мэра Кривого Рога над его домом летали дроны, - адвокат
Фото: one.kr.ua

Адвокат семьи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Дмитрий Манелюк заявил, что перед трагедией течение месяца над домом городского головы летали квадрокоптеры.

Об этом пишет местный сайт Первый городской.

"От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры . А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся почему-то подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирки на втором этаже, а просил делать это на первом", - рассказал адвокат.

Также, по словам Дмитрия Манелюка, последнюю неделю Константин Павлов опасался возвращаться домой. Все эти переживания покойный мэр рассказал своей жене Елене Павловой.

"Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины", - подчеркнул адвокат.

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли со смертельным огнестрельным ранением на пороге его дома. Полиция рассматривает три версии - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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