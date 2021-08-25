Президент Эстонии призналась, что советует не инвестировать в Украину

Эстонский бизнес не чувствует себя в Украине безопасно.

Президент Эстонии призналась, что советует не инвестировать в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что советует не инвестировать в Украину.

"Я как президент Эстонии много занимаюсь экономической дипломатией. Поэтому я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. И поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину ", - сказала она в интервью "Экономической правде".

Она добавила, что реформа правосудия в Украине не демонстрирует прогресса, на который надеются в Европе, и выразила надежду, что ситуация изменится.

"Я надеюсь, что это изменится, что я смогу спокойно советовать эстонцам также вкладывать деньги в Украину. И это означает, что у вас увеличится количество инвестиций не только из Эстонии, но и со всего мира, потому что бизнес будет чувствовать себя у вас безопасно. Сейчас этого нет. Подчеркну, я ценю то, чего достигла Украина. Понимаю, что непросто одновременно проводить экономические реформы и вести войну, и аплодирую этому. Но вам еще нужно очень много сделать", - сказала Кальюлайд.

Напомним, что в этом же интервью президент Эстонии сказала, что вступление Украины в Евросоюз - это перспектива 20 лет, а вступление в НАТО вряд ли будет возможным до деоккупации территорий.

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