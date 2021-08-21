Президентский университет должен заработать 1 октября 2023 года

Завершить строительство объектов вуза планируется в октябре 2025 года.

Президентский университет должен заработать 1 октября 2023 года
Фото: Макс Требухов

В Президентском университете образовательный процесс должен начаться 1 октября 2023 года.

Это предусмотрено распоряжением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2021 года.

Этим документом правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции реализации проекта по созданию вуза.

До конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при университете.

Согласно плану, мероприятия по выполнению строительных работ первой очереди строительства, получение акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланированы до 1 октября 2023 года.

Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

К январю 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования высшего учебного заведения и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составление смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.

В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.

Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.

Напомним, Кабинет Министров перераспределил 70 млн гривен на реализацию проекта "Президентский университет" в 2021 году.

31 мая президент Владимир Зеленский поручил Кабмину начать подготовку проекта создания "Президентского университета будущего". Его строительство на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд гривен.

Этот университет, в частности, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, в области искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что лучшие преподаватели "Президентского университета" должны получать не менее 4000 "долларов или евро".

В начале мая Всемирный банк решил выделить 200 млн долларов на улучшение высшего образования в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
РоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерыхРоSSийские силовики на рассвете пришли с обысками к крымским татарам, задержали пятерых
Цены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - ЗеленскийЦены на газ для украинцев могут вырасти после запуска "Северного потока-2", - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
Вселенский Патриарх принял участие в благодарственной молитве в Михайловском собореВселенский Патриарх принял участие в благодарственной молитве в Михайловском соборе
НАБУ передало в суд фигуранта "сахарного дела", который четыре года скрывался от следствияНАБУ передало в суд фигуранта "сахарного дела", который четыре года скрывался от следствия
В Одессе отказались отложить начало учебного года ради "бархатного сезона"В Одессе отказались отложить начало учебного года ради "бархатного сезона"
Одесская ОГА хочет перенести начало учебного года ради продления курортного сезонаОдесская ОГА хочет перенести начало учебного года ради продления курортного сезона
Кабмин планирует до конца года вакцинировать 50% взрослого населенияКабмин планирует до конца года вакцинировать 50% взрослого населения
С начала года на востоке Украины выявлено более 40 схронов боевиковС начала года на востоке Украины выявлено более 40 схронов боевиков
В Беларуси политзаключенный Латыпов получил 8,5 года колонииВ Беларуси политзаключенный Латыпов получил 8,5 года колонии
Декан Харьковского университета внутренних дел попался на $15 тыс. взятки за поступление в аспирантуруДекан Харьковского университета внутренних дел попался на $15 тыс. взятки за поступление в аспирантуру
Пресс-секретаря Навального приговорили к полутора годам ограничения свободыПресс-секретаря Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы
Полицейский из Киева три года не ходил на работу и получал зарплатуПолицейский из Киева три года не ходил на работу и получал зарплату
Последние новости
Подгружаем последние новости