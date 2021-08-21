Президентский университет должен заработать 1 октября 2023 года

Завершить строительство объектов вуза планируется в октябре 2025 года.

В Президентском университете образовательный процесс должен начаться 1 октября 2023 года.

Это предусмотрено распоряжением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2021 года.

Этим документом правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции реализации проекта по созданию вуза.

До конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при университете.

Согласно плану, мероприятия по выполнению строительных работ первой очереди строительства, получение акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланированы до 1 октября 2023 года.

Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

К январю 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования высшего учебного заведения и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составление смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.

В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.

Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.

Напомним, Кабинет Министров перераспределил 70 млн гривен на реализацию проекта "Президентский университет" в 2021 году.

31 мая президент Владимир Зеленский поручил Кабмину начать подготовку проекта создания "Президентского университета будущего". Его строительство на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд гривен.

Этот университет, в частности, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, в области искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что лучшие преподаватели "Президентского университета" должны получать не менее 4000 "долларов или евро".

В начале мая Всемирный банк решил выделить 200 млн долларов на улучшение высшего образования в Украине.