Російська армія отримала другу в 2023-му році парію БМП-3
Російський ВПК працює, незважаючи на санкції.
Російське підприємство "Курганмашзавод" відвантажив нову партію бойових машин піхоти БМП-3 для міноборони Росії. Точна кількість зброї не повідомляється. Це друга партія бронетехніки від заводу за поточний рік, як повідомляє
Повідомляється, що бойові машини піхоти пройшли всі необхідні ходові та стрільбові випробування на полігоні підприємства. Поставлена ??техніка оснащена основним прицілом навідника-оператора "Содема" та додатковими комплектами захисту – броньовими екранами та решітками.
Також відомо, що на даний момент "Курганмашзавод" працює у посиленому режимі - шість днів на тиждень по 12 годин. На деяких ділянках встановлено цілодобовий графік роботи.
Першу партію БМП-3 було відправлено на початку лютого цього року. Тоді також не повідомлялась точна кількість відправлених машин, однак за візуальними спостереженнями - мова про 20-30 одиниць техніки.