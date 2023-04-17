Російська армія отримала другу в 2023-му році парію БМП-3

Російський ВПК працює, незважаючи на санкції.

Російське підприємство "Курганмашзавод" відвантажив нову партію бойових машин піхоти БМП-3 для міноборони Росії. Точна кількість зброї не повідомляється. Це друга партія бронетехніки від заводу за поточний рік, як повідомляє сайт концерну "Ростех", інформує ZN.ua.

Російська армія отримала другу в 2023-му році парію БМП-3
Фото - Курганмашзавод

Повідомляється, що бойові машини піхоти пройшли всі необхідні ходові та стрільбові випробування на полігоні підприємства. Поставлена ??техніка оснащена основним прицілом навідника-оператора "Содема" та додатковими комплектами захисту – броньовими екранами та решітками.

Також відомо, що на даний момент "Курганмашзавод" працює у посиленому режимі - шість днів на тиждень по 12 годин. На деяких ділянках встановлено цілодобовий графік роботи.

Першу партію БМП-3 було відправлено на початку лютого цього року. Тоді також не повідомлялась точна кількість відправлених машин, однак за візуальними спостереженнями - мова про 20-30 одиниць техніки.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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