Беженец из Китая останется в Украине

24-летний Илисен Айеркен (казахское имя Ерсин Еркинулы) из Восточного Туркестана (Китай), который защищал права уйгуров, останется в Украине минимум до конца года - пока будут рассматривать его заявление о предоставлении статуса беженца.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Чопский пограничный отряд.

Такое решение принято по результатам судебного заседания Ужгородского горрайонного суда.

"Сегодня в Ужгороде состоялось заседание в отношении гражданина КНР 1997 года рождения. Несколько дней назад он был принят в порядке Соглашения о реадмиссии лиц за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Словакию", - отметила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

Она добавила, что в ходе судебного заседания рассматривался вопрос о его задержании до завершения процедуры рассмотрения его заявления о защите. "Кстати, данное лицо в настоящее время документировано справкой об обращении за защитой в Украине, которая действительна до конца этого года", - сказала Трачук.

По ее словам, мужчину в ноябре прошлого года уже задерживали на Львовщине сотрудники Государственной пограничной службы Украины при попытке незаконно попасть в Польшу . Тогда при себе он имел копию удостоверения личности гражданина КНР .

"По решению суда он получил наказание в виде штрафа и по решению Лычаковского районного суда задержан на срок 6 месяцев до идентификации личности. Пока он находился в пункте временного содержания, он обратился с заявлением о предоставлении защиты в Украине и был документирован соответствующей справкой. В начале декабря 2020 года иностранец был освобожден из пункта временного содержания по решению апелляционного административного суда. Пока в Государственной миграционной службе длилось разбирательство его обращения, мужчина в очередной раз нарушил украинское законодательство и в первых числах августа 2021 года незаконно пересек границу, чтобы попасть в страны ЕС ", - добавила Трачук.

Активистка Ботагоз Иса, которая ранее переехала из Казахстана в Украину, рассказала, что Айеркена до этого кто-то запугивал. "Он рассказывал, что двое незнакомцев угрожали ему, говорили, чтобы он вернулся в Китай , иначе угрожали убить. Затем, по его словам, за ним следили. Он выключил Facebook, WhatsApp и исчез. Через знакомых я вышла на него, он сказал, что испытывает страх, хочет перейти границу, попасть в другое государство. Я предостерегла его от этого, посоветовала ждать", - отметила она.

Напомним, Илисен Айеркен (Yilisen Aierken) является казахом по происхождению, однако при этом гражданином КНР родом из Восточного Туркестана (округ Синьцзян).

Когда активист понял, что дома его ждет смерть, он бежал из-под коммунистической оккупации через Украину в Словакию (8 августа 2021). Словацкие пограничники, продержав Илисена в изоляторе в течение трех дней, отправили его обратно в Украину.