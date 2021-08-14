Беженец из Китая останется в Украине

Илисен Айеркен останется до конца рассмотрения его заявления о предоставлении статуса беженца.

Беженец из Китая останется в Украине
Фото: facebook.com/kharytonovarthur

24-летний Илисен Айеркен (казахское имя Ерсин Еркинулы) из Восточного Туркестана (Китай), который защищал права уйгуров, останется в Украине минимум до конца года - пока будут рассматривать его заявление о предоставлении статуса беженца.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Чопский пограничный отряд.

Такое решение принято по результатам судебного заседания Ужгородского горрайонного суда.

"Сегодня в Ужгороде состоялось заседание в отношении гражданина КНР 1997 года рождения. Несколько дней назад он был принят в порядке Соглашения о реадмиссии лиц за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Словакию", - отметила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

Она добавила, что в ходе судебного заседания рассматривался вопрос о его задержании до завершения процедуры рассмотрения его заявления о защите. "Кстати, данное лицо в настоящее время документировано справкой об обращении за защитой в Украине, которая действительна до конца этого года", - сказала Трачук.

По ее словам, мужчину в ноябре прошлого года уже задерживали на Львовщине сотрудники Государственной пограничной службы Украины при попытке незаконно попасть в Польшу. Тогда при себе он имел копию удостоверения личности гражданина КНР.

"По решению суда он получил наказание в виде штрафа и по решению Лычаковского районного суда задержан на срок 6 месяцев до идентификации личности. Пока он находился в пункте временного содержания, он обратился с заявлением о предоставлении защиты в Украине и был документирован соответствующей справкой. В начале декабря 2020 года иностранец был освобожден из пункта временного содержания по решению апелляционного административного суда. Пока в Государственной миграционной службе длилось разбирательство его обращения, мужчина в очередной раз нарушил украинское законодательство и в первых числах августа 2021 года незаконно пересек границу, чтобы попасть в страны ЕС", - добавила Трачук.

Активистка Ботагоз Иса, которая ранее переехала из Казахстана в Украину, рассказала, что Айеркена до этого кто-то запугивал. "Он рассказывал, что двое незнакомцев угрожали ему, говорили, чтобы он вернулся в Китай, иначе угрожали убить. Затем, по его словам, за ним следили. Он выключил Facebook, WhatsApp и исчез. Через знакомых я вышла на него, он сказал, что испытывает страх, хочет перейти границу, попасть в другое государство. Я предостерегла его от этого, посоветовала ждать", - отметила она.

Напомним, Илисен Айеркен (Yilisen Aierken) является казахом по происхождению, однако при этом гражданином КНР родом из Восточного Туркестана (округ Синьцзян).

Когда активист понял, что дома его ждет смерть, он бежал из-под коммунистической оккупации через Украину в Словакию (8 августа 2021). Словацкие пограничники, продержав Илисена в изоляторе в течение трех дней, отправили его обратно в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
В колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений СотниковВ колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Блок рекламы


Похожие новости
Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZenecaПольша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca
Всемирный банк поможет Украине создать климатический фондВсемирный банк поможет Украине создать климатический фонд
В Украине изменили правила въезда для паломниковВ Украине изменили правила въезда для паломников
Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформыГреция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы
С сегодняшнего дня иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в УкраинеС сегодняшнего дня иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине
СБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в УкраинеСБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в Украине
Вспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - РадуцкийВспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - Радуцкий
Хортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в УкраинеХортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в Украине
Молдова направила Украине запрос на допрос Чауса и еще 12 украинцев, - СМИМолдова направила Украине запрос на допрос Чауса и еще 12 украинцев, - СМИ
Дания подарила Украине полмиллиона доз вакцины AstraZenecaДания подарила Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
Последние новости
Подгружаем последние новости