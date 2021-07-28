Зеленский посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не покушаться на наследие Киевской Руси

Президент поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси - Украины.

Зеленский посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не покушаться на наследие Киевской Руси
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 1033-летием крещения Киевской Руси - Украины.

В видео, опубликованном на фейсбук странице главы государства, президент напомнил, что именно Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

Он отметил, что крещение великим князем Владимиром Киевской Руси "это не часть нашей истории, это и есть наша история".

"Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", - отметил президент.

Зеленский провел видеоэкскурсию местами в Киеве и различных уголках Украины, которые непосредственно связаны с историей христианства.

"Взяв электросамокат, можно добраться и увидеть Киево-Печерскую лавру, Михайловский Златоверхий собор, Аскольдовую могилу. Выйдя на "Арсенальной", взяв кофе и пройдя несколько метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, что впервые упоминается в 1072 году и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий. Великий князь Киевский. Основатель Москвы", - рассказал президент.

Он вспомнил о Владимирском соборе в украинском Крыму, в украинском Херсонесе, где украинский правитель, Великий князь Киевский Владимир, по одной из версий, принимал крещение. Переяслав, Луцк, Владимир-Волынский, Галич, Новгород-Северский, Бахмач и многие другие города Украины, построенные во времена Киевской Руси.

На его взгляд, это одна из вещей, которая свидетельствует о главном - историческом единстве всех украинцев.

"Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву — ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство", - подчеркнул Зеленский.

"И сегодня мы должны совместно стремиться к одному: что построено - не потерять, что разрушено - восстановить, захвачено - вернуть. А все это вместе и всем вместе — навсегда сохранить. А значит — сохранить себя и государство", - призвал президент Украины.

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