Білоруси розкрадають українські фури, кадри ганьби: "Як і їхні "старші брати"..."

Білорусь, армія, військові

Білоруські прикордонники нічим не відрізняються від російських мародерів.

Про це заявили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, коментуючи кадри, які швидко розлетілися по Мережі.

«Білоруси під’їхали на штатній «буханці» та почали «бомбити» автопоїзди. Забирали чуже, те, що на їхню думку, погано лежить. І, як звичайні злодії, з краденими речами якомога швидше злиняли з місця злочину. На службовій машині», - розповіли в СтратКомі.

Кадри були зняті на білоруській ділянці автотраси E85 біля пункту пропуску «Мокрани», що навпроти українського КПП «Доманове». Там з моменту російського вторгнення стоять вантажівки української реєстрації.

«Все, до чого торкається Росія, перетворюється на лайно. Не виключення і прикордонний комітет Білорусі. Білоруські прикордонники, як і їхні російські «старші брати», почали промишляти крадіжками», - підкреслюють в СтратКомі.

Путін та Лукашенко

Також звертається увага на те, що номер цього «уазіка» також потрапив у кадр, завдяки чому можна буде «легко дізнатися прізвища мародерів у білоруській прикордонній формі».


Катерина Петренко, politeka.net





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