Малиновського vs Героїв полку "Азов": У Києві перейменували 95 вулиць і площ у межах дерусифікації

Врахувавши результати онлайн-голосування містян у додатку "Київ Цифровий", Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування 95 вулиць, провулків і площ, що мали пов’язані з Росією чи радянським минулим назви. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram .

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні", – написав мер.

Зокрема, вулиця Генерала Жмаченка стала вулицею Князя Романа Мстиславича, Маршала Малиновського – Героїв полку "Азов", Бударіна – Українського відродження, Карла Маркса – Гуцульською, Пітерська – Лондонською, Мічуріна – Морських піхотинців, Ростовська – Луцькою, а площа Тульська – площею Героїв УПА.