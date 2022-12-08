У Держдепі США назвали слова Путіна про ядерну зброю порожніми та безвідповідальними

Спікер Держдепу США Нед Прайс назвав порожніми та безвідповідальними нові слова президента РФ Владіміра Путіна, що Росія "за жодних обставин не застосує ядерну зброю першою", інформє "Голос Америки".

"Ми вважаємо, що будь-яка інша риторика, чи то брязкання ядерною зброєю, чи навіть загроза застосування тактичної ядерної зброї, є безвідповідальною. Це небезпечно і суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів холодної війни", - наголосив Прайс.