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2022-12-08
У Держдепі США назвали слова Путіна про ядерну зброю порожніми та безвідповідальними
США вважають безвідповідальними "будь-які пустопорожні розмови про ядерну зброю", інформує
© U.S. Department of State/Flickr
Спікер Держдепу США Нед Прайс назвав порожніми та безвідповідальними нові слова президента РФ Владіміра Путіна, що Росія "за жодних обставин не застосує ядерну зброю першою", інформє
"Ми вважаємо, що будь-яка інша риторика, чи то брязкання ядерною зброєю, чи навіть загроза застосування тактичної ядерної зброї, є безвідповідальною. Це небезпечно і суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів холодної війни", - наголосив Прайс.
Анна Конюченко, ZN.ua