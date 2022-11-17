Білоруси планують налагодити виробництво снарядів для артилерії та РСЗВ: поїдуть консультуватися в Іран

Союзники країни-агресора Росії планують створити замкнений цикл виробництва боєприпасів, інформує ZN.ua.

Білоруси планують налагодити виробництво снарядів для артилерії та РСЗВ: поїдуть консультуватися в Іран
© Сайт Президента Республики Беларусь

Влада Білорусі планує налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У планах білорусів:

  • налагодити на території Білорусі виробництво складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перейти в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів;
  • організувати технологічний процес збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.

«У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування», – розповіли розвідники.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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