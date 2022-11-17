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2022-11-17
Білоруси планують налагодити виробництво снарядів для артилерії та РСЗВ: поїдуть консультуватися в Іран
Союзники країни-агресора Росії планують створити замкнений цикл виробництва боєприпасів, інформує
© Сайт Президента Республики Беларусь
Влада Білорусі планує налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),
У планах білорусів:
- налагодити на території Білорусі виробництво складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перейти в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів;
- організувати технологічний процес збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.
«У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування», – розповіли розвідники.
Анастасія Дейна, ZN.ua