Білоруси планують налагодити виробництво снарядів для артилерії та РСЗВ: поїдуть консультуватися в Іран

Влада Білорусі планує налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У планах білорусів:

налагодити на території Білорусі виробництво складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перейти в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів;

організувати технологічний процес збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.

«У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування», – розповіли розвідники.