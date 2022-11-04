FT: Шольц запевняє, що Сі Цзіньпін назвав ядерні погрози Росії «безвідповідальними»

В Пекіні говорять, що слова китайського лідера були зовсім іншими, інформує ZN.ua.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що під час переговорів у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін погодився, що ядерні погрози, які звучать на тлі війни в Україні, «безвідповідальні і надзвичайно небезпечні».

Владімір Путін неодноразово натякав на застосування ядерної зброї, оскільки його вторгнення в Україну провалюється. Західні чиновники вважають, що це частина його стратегії, покликаної стримати військову допомогу для Києва, - пише Financial Times.

Шольц сказав, що він і Сі Цзіньпін погодилися, що застосування ядерної зброї проти України «перетне червону лінію, яку міжнародна спільнота накреслила разом».

«Сі Цзіньпін і я погодилися, що жести, які загрожують застосуванням ядерної зброї, безвідповідальні і надзвичайно небезпечні», - сказав канцлер Німеччини під час прес-конференції.


Лесь Димань, ZN.ua





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