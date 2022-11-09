«Братський» ленд-ліз: білоруси купили російському полку 100 комплектів екіпірування та аптечок – Генштаб

Білорусь підтримує російське вторгнення буквально як може, інформує ZN.ua.

«Братський» ленд-ліз: білоруси купили російському полку 100 комплектів екіпірування та аптечок – Генштаб
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

Білорусь надалі допомагає росіянам у здійсненні збройної агресії проти України та формує на своїй території спільне російсько-білоруське угруповання військ. А ще білоруси надали російському мотострілецькому полку допомогу у вигляді індивідуальних комплектів для 100 солдатів. Про це сказано у зведенні Генштабу ЗСУ.

Там сказано, що Білорусь продовжує надавати Росії інфраструктуру, територію та повітряний простір. Також триває формування російсько-білоруського угрупування військ.

«Військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС РБ республіки білорусь у якості “братської” допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування», – сказано у зведенні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Росія доручила Слідчому комітету розслідувати значні втрати своїх морських піхотинців в Україні – ГенштабРосія доручила Слідчому комітету розслідувати значні втрати своїх морських піхотинців в Україні – Генштаб
Росіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – ГенштабРосіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – Генштаб
Окупанти вивезли близько 100 дітей з інвалідністю з будинку-інтернату на Херсонщині в Росію – ГенштабОкупанти вивезли близько 100 дітей з інвалідністю з будинку-інтернату на Херсонщині в Росію – Генштаб
Генштаб уточнив втрати росіян внаслідок влучних ударів ЗСУ на півдніГенштаб уточнив втрати росіян внаслідок влучних ударів ЗСУ на півдні
За минулу добу від ударів РФ постраждали понад 20 населених пунктів — Генштаб ЗСУЗа минулу добу від ударів РФ постраждали понад 20 населених пунктів — Генштаб ЗСУ
У Мелітополі ЗСУ знищили ударом до десяти одиниць техніки РФ і пошкодили ще близько 80 – ГенштабУ Мелітополі ЗСУ знищили ударом до десяти одиниць техніки РФ і пошкодили ще близько 80 – Генштаб
За добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — ГенштабЗа добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — Генштаб
Росія втратила з 24 лютого вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані – ГенштабРосія втратила з 24 лютого вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані – Генштаб
Українські бійці вразили два склади та 13 районів зосередження техніки і солдатів РФ – ГенштабУкраїнські бійці вразили два склади та 13 районів зосередження техніки і солдатів РФ – Генштаб
Двоє мобілізованих росіян вчинили самогубство, а понад 15 втекли з частини – ГенштабДвоє мобілізованих росіян вчинили самогубство, а понад 15 втекли з частини – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости