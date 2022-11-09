«Братський» ленд-ліз: білоруси купили російському полку 100 комплектів екіпірування та аптечок – Генштаб

Білорусь надалі допомагає росіянам у здійсненні збройної агресії проти України та формує на своїй території спільне російсько-білоруське угруповання військ. А ще білоруси надали російському мотострілецькому полку допомогу у вигляді індивідуальних комплектів для 100 солдатів. Про це сказано у зведенні Генштабу ЗСУ.

Там сказано, що Білорусь продовжує надавати Росії інфраструктуру, територію та повітряний простір. Також триває формування російсько-білоруського угрупування військ.

«Військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС РБ республіки білорусь у якості “братської” допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування», – сказано у зведенні Генштабу.