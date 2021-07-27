ВАКС начал рассматривать дело о жомовой яме Кивы

Это первое дело о гражданской конфискации необоснованных активов.

Высший антикоррупционный суд во вторник, 27 июля, начал рассматривать дело о признании необоснованными активов народного депутата Ильи Кивы.

Судебное заседание транслируется на Youtube-канале ВАКС.

Дело касается так называемой жомовой ямы Кивы.

В 2020 году журналисты Bihus.info узнали, что Кива получил 1,2 млн грн якобы за сдачу в аренду поросшей сорняками ямы, которую ранее использовал сахарный завод города Заводское, туда сбрасывали отходы после обработки свеклы. Сейчас он не работает, но яму зачем-то арендовало зарегистрированное во Львове ООО "Компания "Сиквел" с признаками фиктивности.

Расследованием заинтересовались антикоррупционные органы, и в мае 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском в ВАКС о взыскании необоснованных активов Кивы в доход государства.

Это первое в истории Украины дело о гражданской конфискации имущества.

Напомним, что уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и одно время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

До службы в МВД Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ.

В том же году был избран в Верховную Раду по спискам этой партии, где он стал борцом с "фашистами" и "неонацистами", а в последнее время в своих соцсетях начал угрожать свержением действующей власти.

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